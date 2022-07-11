Традиционный завтрак британца за год подорожал на 18%

Лондон. Великобритания. Эксперты оценили уровень инфляции в Великобритании по «индексу яичницы с беконом». Согласно подсчетам агентства Bloomberg, за год традиционный английский завтрак стал дороже на 18%, сообщает телеканал «МИР 24».

В классическую утреннюю трапезу британца входят бекон, колбаски, яйца, белая фасоль, помидоры, тосты, чашка чая или кофе. Год назад этот набор продуктов стоил дешевле на 18% или на 3 с лишним доллара США.

При этом продукты для завтрака подорожали в 2 раза выше общего уровня инфляции, которая достигла в Великобритании максимума за 40 лет.