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Традиционный завтрак британца за год подорожал на 18%

15:46, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
Традиционный завтрак британца за год подорожал на 18%
15:46, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
48
0
#еда\n#продукты\n#продукты питания\n#продуктовая инфляция\n#инфляция\n#завтрак\n#традиции\n#Великобритания
Фото: flickr.com
48
0

В него входят бекон, колбаски, яйца, белая фасоль, помидоры, тосты, чашка чая или кофе.

Лондон. Великобритания. Эксперты оценили уровень инфляции в Великобритании по «индексу яичницы с беконом». Согласно подсчетам агентства Bloomberg, за год традиционный английский завтрак стал дороже на 18%, сообщает телеканал «МИР 24».

В классическую утреннюю трапезу британца входят бекон, колбаски, яйца, белая фасоль, помидоры, тосты, чашка чая или кофе. Год назад этот набор продуктов стоил дешевле на 18% или на 3 с лишним доллара США.

При этом продукты для завтрака подорожали в 2 раза выше общего уровня инфляции, которая достигла в Великобритании максимума за 40 лет.

15:46, 11 июля, 2022
Евгений Кандаков
48
0
#еда\n#продукты\n#продукты питания\n#продуктовая инфляция\n#инфляция\n#завтрак\n#традиции\n#Великобритания