В Гонконге за 57,4 млн долларов продали крупнейший голубой бриллиант

Гонконг. Китай. Самый крупный бриллиант «Голубой Куллинан De Beers» продали в Гонконге за 57,4 млн долларов. Об этом пишет «МИР24»

Драгоценный камень весом более 15 карат выделяется не только ярко-голубой окраской. Важное значение имеет его классическая ступенчатая огранка, которую в основном используют для бесцветных алмазов.

«Голубой Куллинан De Beers» является самым большим бриллиантом в истории аукционов. Ранее 5 голубых бриллиантов, которые выставлялись на продажу, имели вес по 10 карат.

Камень, в котором был найден этот редкий экземпляр, обнаружили в 2021 году на руднике в Южно-Африканской Республике.