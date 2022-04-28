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В Гонконге за 57,4 млн долларов продали крупнейший голубой бриллиант

16:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
В Гонконге за 57,4 млн долларов продали крупнейший голубой бриллиант
16:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
187
0
#Гонконг\n#Китай\n#аукцион\n#продажи\n#драгоценности
Фото: twenty20.com
187
0

Драгоценный камень весом более 15 карат впервые реализовали на аукционе.

Гонконг. Китай. Самый крупный бриллиант «Голубой Куллинан De Beers» продали в Гонконге за 57,4 млн долларов. Об этом пишет «МИР24» 

Драгоценный камень весом более 15 карат выделяется не только ярко-голубой окраской. Важное значение имеет его классическая ступенчатая огранка, которую в основном используют для бесцветных алмазов. 

«Голубой Куллинан De Beers» является самым большим бриллиантом в истории аукционов. Ранее 5 голубых бриллиантов, которые выставлялись на продажу, имели вес по 10 карат.

Камень, в котором был найден этот редкий экземпляр, обнаружили в 2021 году на руднике в Южно-Африканской Республике.

16:20, 28 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
187
0
#Гонконг\n#Китай\n#аукцион\n#продажи\n#драгоценности