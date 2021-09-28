Его состояние оценивается в 203,4 млрд долларов.

Лос-Анджелес. США. Американский предприниматель Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Об этом пишет «Газета.ру».

Основатель космической корпорации SpaceX Илон Маск занял первое место в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes, обогнав создателя Amazon Джеффа Безоса.

К моменту закрытия американских бирж в понедельник, 27 сентября, состояние Маска оценивалось в 203,4 млрд долларов США. За сутки бизнесмен прибавил почти 4 млрд. У Безоса состояние чуть скромнее — 197,7 млрд долларов. Третье место за главой Louis Vuitton Бернаром Арно — 175,7 млрд долларов. Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс — 131 млрд и основатель Facebook Марк Цукерберг с 126,4 млрд долларов.

Глава SpaceX стал третьим человеком в мире, состояние которого превышало 200 млрд долларов. Первым был Безос, вторым — Арно.

Отмечается, что в феврале 2021 года Илон Маск уже занимал первую строчку рейтинга — его состояние оценивали в 199,9 млрд долларов, но за три дня он потерял 15,2 млрд, и отошёл на две позиции вниз.