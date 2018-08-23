На возведение стены на Мексиканской границе США уже потратили 3,5 млрд долларов

Таким способом Трамп пытается обезопасить свою страну.

США. На возведение стены на американо-мексиканской границе США уже потратили 3,5 млрд долларов. Об этом пишет RT со ссылкой на слова президента штатов Дональда Трампа.

Таким способом американский лидер борется с проблемой нелегальной миграции.

«Мы возводим стену, строительство уже началось, мы уже потратили 3,5 млрд долларов на работы», — заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, строительство бы шло быстрее, но «очень сложно договориться с демократами».