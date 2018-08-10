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В Великобритании посмертную маску Сталина продали за 17 тыс долларов

18:30, 10 августа, 2018
Анна Торхова
18:30, 10 августа, 2018
Анна Торхова
162
0
#Россия\n#СССР\n#Сталин\n#Великобритания\n#аукцион\n#торги
Фото: wikipedia.org
162
0

Артефакт купил зарубежный коллекционер.

Лондон. Великобритания. В Великобритании продали посмертную маску Иосифа Сталина. Она ушла с молотка за 17,3 тыс. долларов, пишут «Известия».

Артефакт с бронзовой отливкой лица и кистей рук купил по телефону зарубежный коллекционер.

Выставивший на торги маску мужчина утверждает, что нашел её на чердаке дома своего деда, который был моряком. Возможно, предмет был куплен во время плавания.

По словам аукциониста, он не ожидал, что маска уйдет за такую высокую цену.

18:30, 10 августа, 2018
Анна Торхова
162
0
#Россия\n#СССР\n#Сталин\n#Великобритания\n#аукцион\n#торги

 

 

 


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