В Великобритании посмертную маску Сталина продали за 17 тыс долларов

Артефакт купил зарубежный коллекционер.

Лондон. Великобритания. В Великобритании продали посмертную маску Иосифа Сталина. Она ушла с молотка за 17,3 тыс. долларов, пишут «Известия».

Артефакт с бронзовой отливкой лица и кистей рук купил по телефону зарубежный коллекционер.

Выставивший на торги маску мужчина утверждает, что нашел её на чердаке дома своего деда, который был моряком. Возможно, предмет был куплен во время плавания.

По словам аукциониста, он не ожидал, что маска уйдет за такую высокую цену.