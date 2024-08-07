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В обрушившемся отеле в Германии погиб человек

13:07, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В обрушившемся отеле в Германии погиб человек
13:07, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Германия\n#происшествие\n#отель\n#обрушение\n#гибель людей\n#поиск пропавших людей
Фото: pxhere.com
39
0

Еще 9 остаются под завалами, их пытаются спасти.

Крёв. Германия. В немецком Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) частично обрушился отель. В результате происшествия смертельные травмы получил один из постояльцев, передает RT со ссылкой на газету Bild.

Всего в здании находились 14 человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, остальные остались под завалами. Среди них есть ребенок, сообщили в полиции.

Разбор завалов ведут около 250 спасателей, в поиске людей помогают специально обученные собаки. О причинах обрушения не сообщается.

13:07, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Германия\n#происшествие\n#отель\n#обрушение\n#гибель людей\n#поиск пропавших людей