В обрушившемся отеле в Германии погиб человек

Крёв. Германия. В немецком Крёве (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) частично обрушился отель. В результате происшествия смертельные травмы получил один из постояльцев, передает RT со ссылкой на газету Bild.

Всего в здании находились 14 человек. Пятеро сумели выбраться самостоятельно, остальные остались под завалами. Среди них есть ребенок, сообщили в полиции.

Разбор завалов ведут около 250 спасателей, в поиске людей помогают специально обученные собаки. О причинах обрушения не сообщается.