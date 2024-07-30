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Оползни погубили не менее 56 человек в Индии

14:13, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Оползни погубили не менее 56 человек в Индии
14:13, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Индия\n#ливни\n#наводнение\n#потоп\n#гибель людей\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#оползень
Фото: pxhere.com
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Дома и машины оказались погребены под грудой грязи и камней.

Мандаккай. Индия. Ливни и разливы рек в индийском штате Керала привели к оползням. Потоки грязи и камней стали причиной гибели как минимум 56 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передает «МИР 24» со ссылкой на информационный портал Asianetnews.

Тела жертв стихии были обнаружены во время поисковых работ. Особенно сильно в штате пострадал округ Ваянад. Свои соболезнования жителям выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Тем временем в городе Мандаккай сель разрушил мост, в результате чего сотни жителей оказались отрезаны от «большой земли». Кроме того, под грудой грязи и камней оказались дома, магазины и автомобили. Людей эвакуируют военными вертолетами, спасены 250 человек, их разместили во временных лагерях. Также власти штата надеются на помощь армии в строительстве временного моста. 

14:13, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Индия\n#ливни\n#наводнение\n#потоп\n#гибель людей\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#оползень