Оползни погубили не менее 56 человек в Индии

Мандаккай. Индия. Ливни и разливы рек в индийском штате Керала привели к оползням. Потоки грязи и камней стали причиной гибели как минимум 56 человек, десятки числятся пропавшими без вести, передает «МИР 24» со ссылкой на информационный портал Asianetnews.

Тела жертв стихии были обнаружены во время поисковых работ. Особенно сильно в штате пострадал округ Ваянад. Свои соболезнования жителям выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Тем временем в городе Мандаккай сель разрушил мост, в результате чего сотни жителей оказались отрезаны от «большой земли». Кроме того, под грудой грязи и камней оказались дома, магазины и автомобили. Людей эвакуируют военными вертолетами, спасены 250 человек, их разместили во временных лагерях. Также власти штата надеются на помощь армии в строительстве временного моста.