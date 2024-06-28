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Пенсионерку из дома престарелых в США едва не похоронили заживо

12:21, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пенсионерку из дома престарелых в США едва не похоронили заживо
12:21, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#США\n#пенсионеры\n#смерть\n#морг\n#похоронное дело\n#ошибка
Фото: pxhere.com
55
0

«Покойница» начала проявлять активность, когда ее повезли в морг.

Гаррисберг. США. Объявленная мертвой постоялица дома престарелых в американском штате Пенсильвания «воскресла» по пути в морг. Пенсионерку собирались похоронить по ошибке, передает «МИР 24» со ссылкой на WPXI.

Сотрудники учреждения перепутали живую женщину с другой, реально умершей накануне. Завернутую в простыню старушку передали водителю, который должен был доставить тело в похоронное бюро. Тот не стал уточнять, живую или мертвую «пассажирку» он везет, поверив персоналу на слово.

Однако по дороге «покойница» ожила и начала шуметь. Справившись с испугом, водитель вернул пенсионерку обратно в дом престарелых.

Отмечается, что подобный случай произошел ранее в штате Небраска. Там женщина, которую сочли мертвой, начала подавать признаки жизни в морге. На это обратили внимание медики и, после реанимационных мероприятий, передали «воскресшую» в больницу.

12:21, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#США\n#пенсионеры\n#смерть\n#морг\n#похоронное дело\n#ошибка