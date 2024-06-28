Пенсионерку из дома престарелых в США едва не похоронили заживо

Гаррисберг. США. Объявленная мертвой постоялица дома престарелых в американском штате Пенсильвания «воскресла» по пути в морг. Пенсионерку собирались похоронить по ошибке, передает «МИР 24» со ссылкой на WPXI.

Сотрудники учреждения перепутали живую женщину с другой, реально умершей накануне. Завернутую в простыню старушку передали водителю, который должен был доставить тело в похоронное бюро. Тот не стал уточнять, живую или мертвую «пассажирку» он везет, поверив персоналу на слово.

Однако по дороге «покойница» ожила и начала шуметь. Справившись с испугом, водитель вернул пенсионерку обратно в дом престарелых.

Отмечается, что подобный случай произошел ранее в штате Небраска. Там женщина, которую сочли мертвой, начала подавать признаки жизни в морге. На это обратили внимание медики и, после реанимационных мероприятий, передали «воскресшую» в больницу.