Бодливая корова терроризировала Хабаровск

Хабаровск. Хабаровский край. Проявившую буйный нрав корову разыскивают на окраине Хабаровска. Животное нанесло травмы нескольким жителям микрорайона Красная Речка, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

На свободно пасущуюся корову обратили внимание школьники. Крики и швыряние камнями и палками привели животное в агрессивное состояние. Возле гаражей буренка набросилась на пенсионерку, нанеся ей несколько ударов рогами. В дальнейшем корова напала еще на нескольких прохожих. Пострадавшие обратились в полицию. Животное и хозяина разыскивают.

Видео с нападениями коровы на людей распространилось по соцсетям.

Напомним, в начале февраля 2023 года бык напал на туристов на горнолыжной трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи.