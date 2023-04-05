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Бодливая корова терроризировала Хабаровск

13:16, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Бодливая корова терроризировала Хабаровск
13:16, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#пострадавшие\n#травмы\n#животные\n#нападение
Фото: pxhere.com
35
0

От ее рогов пострадали несколько жителей, в том числе пенсионерка.

Хабаровск. Хабаровский край. Проявившую буйный нрав корову разыскивают на окраине Хабаровска. Животное нанесло травмы нескольким жителям микрорайона Красная Речка, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

На свободно пасущуюся корову обратили внимание школьники. Крики и швыряние камнями и палками привели животное в агрессивное состояние. Возле гаражей буренка набросилась на пенсионерку, нанеся ей несколько ударов рогами. В дальнейшем корова напала еще на нескольких прохожих. Пострадавшие обратились в полицию. Животное и хозяина разыскивают.

Видео с нападениями коровы на людей распространилось по соцсетям.

Напомним, в начале февраля 2023 года бык напал на туристов на горнолыжной трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи.

13:16, 05 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Хабаровск\n#происшествие\n#пострадавшие\n#травмы\n#животные\n#нападение