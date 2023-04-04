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При аварии с поездом в Нидерландах пострадали порядка 30 человек

09:54, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
При аварии с поездом в Нидерландах пострадали порядка 30 человек
09:54, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Нидерланды\n#поезда\n#пассажиры\n#авария\n#пострадавшие\n#железная дорога
Фото: pxhere.com
81
0

Железнодорожное сообщение между Лейденом и Гаагой пришлось прервать.

Ворсхотен. Нидерланды. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах. В результате пострадали около 30 человек, пишут «Известия».

Авария произошла в ночь с 3 на 4 апреля около деревни Ворсхотен. Причиной называют столкновение со строительным оборудованием. Всего в поезде находились 50 человек. На место крушения прибыли экстренные службы. По тревоге подняты три мобильные медицинские бригады.

Железнодорожникам пришлось временно ограничить движение поездов между Лейденом и Гаагой.

Напомним, 1 марта в Греции произошло лобовое столкновение поездов, при котором погибли 57 человек. Трагедия привела к массовым акциям протеста и забастовкам, министру транспорта пришлось подать в отставку.

UPD: поднее стало известно о гибели как минимум одного человека при крушении поезда в Нидерландах. Также сообщается о пожаре в хвосте сошедшего с рельсов состава. 

09:54, 04 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Нидерланды\n#поезда\n#пассажиры\n#авария\n#пострадавшие\n#железная дорога