При аварии с поездом в Нидерландах пострадали порядка 30 человек

Ворсхотен. Нидерланды. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Нидерландах. В результате пострадали около 30 человек, пишут «Известия».

Авария произошла в ночь с 3 на 4 апреля около деревни Ворсхотен. Причиной называют столкновение со строительным оборудованием. Всего в поезде находились 50 человек. На место крушения прибыли экстренные службы. По тревоге подняты три мобильные медицинские бригады.

Железнодорожникам пришлось временно ограничить движение поездов между Лейденом и Гаагой.

Напомним, 1 марта в Греции произошло лобовое столкновение поездов, при котором погибли 57 человек. Трагедия привела к массовым акциям протеста и забастовкам, министру транспорта пришлось подать в отставку.

UPD: поднее стало известно о гибели как минимум одного человека при крушении поезда в Нидерландах. Также сообщается о пожаре в хвосте сошедшего с рельсов состава.