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По американским военным базам в Сирии нанесён ракетный удар

11:20, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По американским военным базам в Сирии нанесён ракетный удар
11:20, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Сирия\n#США\n#ракетный удар
Фото: unsplash.com
126
0

Ответственность за атаки пока никто не взял.

Сирия. Неизвестные силы нанесли ракетный удар по американским военным базам, расположенных на нефтяных и газовых месторождениях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ракеты разорвались на территории баз на газовом месторождении «Конико» и нефтяном месторождении «Аль-Омар». Над «Конико» после обстрела кружили американские военные вертолёты. США обвиняет в ударе проиранские сирийские формирования, по которым уже «отработали» американские военные.

11:20, 25 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Сирия\n#США\n#ракетный удар