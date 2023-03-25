По американским военным базам в Сирии нанесён ракетный удар

Сирия. Неизвестные силы нанесли ракетный удар по американским военным базам, расположенных на нефтяных и газовых месторождениях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ракеты разорвались на территории баз на газовом месторождении «Конико» и нефтяном месторождении «Аль-Омар». Над «Конико» после обстрела кружили американские военные вертолёты. США обвиняет в ударе проиранские сирийские формирования, по которым уже «отработали» американские военные.