В Малайзии арестовали российское судно «Приморье»

Куала-Лумпур. Малайзия. Российский танкер «Приморье» арестовали власти Малайзии. Инцидент произошел в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор, пишет Газета.ру со ссылкой на портал maritimebulletin.net.

Задержание было проведено Морским правоохранительным агентством Малайзии 21 августа. На борту находится 21 россиянин, в том числе 19 мужчин и 2 женщины. Танкер арестовали по обвинению в стоянке без разрешения на территории исключительной экономической зоны Малайзии.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе», — приводит агентство слова главного редактора maritimebulletin.net Михаила Войтенко.

По его словам, Куала-Лумпур требует, чтобы все корабли, останавливающиеся в том районе Южно-Китайского моря, просили разрешения бросить якорь. Поскольку соблюдают данное правило не все, задержания происходят там нередко, добавил Войтенко.