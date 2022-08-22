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В Малайзии арестовали российское судно «Приморье»

14:47, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Малайзии арестовали российское судно «Приморье»
14:47, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
91
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#Малайзия\n#Россия\n#море\n#арест\n#корабли
Фото: pixabay.com
91
0

На его борту находится 21 человек.

Куала-Лумпур. Малайзия. Российский танкер «Приморье» арестовали власти Малайзии. Инцидент произошел в 24 милях от берегов малайзийской провинции Джохор, пишет Газета.ру со ссылкой на портал maritimebulletin.net.

Задержание было проведено Морским правоохранительным агентством Малайзии 21 августа. На борту находится 21 россиянин, в том числе 19 мужчин и 2 женщины. Танкер арестовали по обвинению в стоянке без разрешения на территории исключительной экономической зоны Малайзии.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки. По утверждениям малайзийской стороны, остальные суда имели разрешения Малайзии на якорную стоянку в этом районе», — приводит агентство слова главного редактора maritimebulletin.net Михаила Войтенко.

По его словам, Куала-Лумпур требует, чтобы все корабли, останавливающиеся в том районе Южно-Китайского моря, просили разрешения бросить якорь. Поскольку соблюдают данное правило не все, задержания происходят там нередко, добавил Войтенко.

14:47, 22 августа, 2022
Евгений Кандаков
91
0
#Малайзия\n#Россия\n#море\n#арест\n#корабли