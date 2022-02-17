В Сирии разбился вертолет с военными на борту

Дамаск. Сирия. При падении вертолета ВВС Сирии получили травмы несколько военнослужащих. Инцидент произошел в провинции Латакия на северо-западе страны, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали агентству в сирийских службах безопасности, причиной называют техническую неисправность. Пострадавших при аварии четверо. Информации об их состоянии пока нет.

Добавим, 15 февраля в Дамаске взорвался автобус с военными. Погиб один человек, ранения получили 11, сообщает RT.