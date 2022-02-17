Челюсти: в Австралии белая акула насмерть загрызла пловца

Сидней. Австралия. К смертельному исходу привело нападение белой акулы на пловца в австралийском Сиднее. Хищница длиной около 4 метров растерзала мужчину среди бела дня при множестве свидетелей, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

Пляж, на котором акула атаковала пловца, считался безопасным. Во время инцидента в воде и на берегу находилось множество людей. Никто из них не смог ничем помочь жертве голодной хищницы, свидетелям оставалось только наблюдать за происходящим.

Лишь через час спасатели на вертолетах и гидроциклах отыскали останки пловца и обрывки его гидрокостюма. Как рассказал участвовавший в поисках полицейский, акула оторвала половину тела своей жертвы.

Отмечается, что подобная трагедия произошла в Австралии последний раз 60 лет назад.