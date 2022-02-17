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Челюсти: в Австралии белая акула насмерть загрызла пловца

13:16, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Челюсти: в Австралии белая акула насмерть загрызла пловца
13:16, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Австралия\n#трагедия\n#происшествие\n#пляж\n#море\n#акула
Фото: pixabay.com
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Такое произошло впервые за 60 лет, отмечает Daily Mail.

Сидней. Австралия. К смертельному исходу привело нападение белой акулы на пловца в австралийском Сиднее. Хищница длиной около 4 метров растерзала мужчину среди бела дня при множестве свидетелей, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Daily Mail.

Пляж, на котором акула атаковала пловца, считался безопасным. Во время инцидента в воде и на берегу находилось множество людей. Никто из них не смог ничем помочь жертве голодной хищницы, свидетелям оставалось только наблюдать за происходящим.

Лишь через час спасатели на вертолетах и гидроциклах отыскали останки пловца и обрывки его гидрокостюма. Как рассказал участвовавший в поисках полицейский, акула оторвала половину тела своей жертвы.

Отмечается, что подобная трагедия произошла в Австралии последний раз 60 лет назад.

13:16, 17 февраля, 2022
Евгений Кандаков
109
0
#Австралия\n#трагедия\n#происшествие\n#пляж\n#море\n#акула