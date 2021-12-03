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На затонувшем самолете ВВС Сальвадора погиб сын министра обороны страны

11:19, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
На затонувшем самолете ВВС Сальвадора погиб сын министра обороны страны
11:19, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
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#Латинская Америка\n#Сальвадор\n#трагедия\n#гибель людей\n#авиакатастрофа\n#крушение самолета
Фото: twitter.com/itrnoticiasofic
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Экипаж воздушного судна занимался поисками пропавшей в море яхты.

Сан-Сальвадор. Сальвадор. Трое военнослужащих ВВС Сальвадора погибли при проведении спасательной операции на море. Среди них был сын министра обороны страны Херардо Мерино, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

О трагедии сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле. По его словам, останки Херардо Мерино и двоих его сослуживцев обнаружили среди обломков самолета, на борту которого они вылетели на задание. Президент отметил, что министр обороны Мерино Монрой «лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль».

1 декабря в море у берегов Сальвадора пропала яхта с двумя пассажирами. На ее поиски был направлен самолет военно-воздушных сил. Во время операции воздушное судно потерпело крушение. Поиски тел погибших длились 2 дня.

11:19, 03 декабря, 2021
Евгений Кандаков
135
0
#Латинская Америка\n#Сальвадор\n#трагедия\n#гибель людей\n#авиакатастрофа\n#крушение самолета
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