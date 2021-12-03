На затонувшем самолете ВВС Сальвадора погиб сын министра обороны страны

Экипаж воздушного судна занимался поисками пропавшей в море яхты.



Сан-Сальвадор. Сальвадор. Трое военнослужащих ВВС Сальвадора погибли при проведении спасательной операции на море. Среди них был сын министра обороны страны Херардо Мерино, сообщает Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

О трагедии сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле. По его словам, останки Херардо Мерино и двоих его сослуживцев обнаружили среди обломков самолета, на борту которого они вылетели на задание. Президент отметил, что министр обороны Мерино Монрой «лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль».

1 декабря в море у берегов Сальвадора пропала яхта с двумя пассажирами. На ее поиски был направлен самолет военно-воздушных сил. Во время операции воздушное судно потерпело крушение. Поиски тел погибших длились 2 дня.