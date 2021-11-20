Из инкассаторской машины в США на дорогу высыпались долларовые купюры

Полиция приравняла к похитителям граждан, кинувшихся подбирать банкноты.

Сан-Диего. США. Из инкассаторской машины во время движения по автостраде в американском Сан-Диего высыпались долларовые купюры. Как передаёт Life, со ссылкой на телеканал FOX 5, дорожное движение оказалось парализовано после этого. Ведь банкноты разлетелись на десятки метров, а автомобилисты кинулись их собирать.

Выяснилось, что грузовик ехал в офис Федеральной корпорации по страхованию вкладов, но по неустановленной причине у него открылась дверь. За быстро ехавшим автомобилем образовался шлейф из купюр, а затем из салона выпала и сумка с наличными. Около десяти автомобилистов-счастливчиков, оказавшихся на дороге, стали собирать разлетевшиеся по земле доллары.

Отмечается, что после инцидента полиция задержала двух человек по подозрению в хищении денег. В настоящее время правоохранители устанавливают личности других водителей, набросившихся на купюры.

По словам полиции, даже если деньги будут возвращены, похитителям придётся понести наказание. Сколько исчезло денег неизвестно. Расследованием происшествия занялось Федеральное бюро расследований.