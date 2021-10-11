После прочтения съесть: военный США пытался продать бутерброд с секретными данными

Предложенные подставному лицу сведения касались атомных подводных лодок.



Вашингтон. США. В США по обвинению в госизмене задержали сотрудника военно-морского ведомства. По данным, обнародованным Минюстом страны, секретные данные об американских субмаринах хотел продать военный инженер-ядерщик Джонатан Тоэби, пишет «Российская газета» со ссылкой на Washington Post и Daily Mail.

На разведку иностранного государства (какого именно, не уточняется) подозреваемый пытался выйти в апреле 2020 года. Однако в роли шпионов выступили агенты ФБР. Они убедили Тоэби спрятать секретные данные в указанный ими тайник. Используя в качестве посредницы свою супругу Диану, инженер дважды передавал секретные документы предполагаемым иностранным разведчикам. В награду он получил 100 тысяч долларов в криптовалюте, после чего был задержан вместе с женой. Их могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Добавим, цифровой носитель с секретной информацией Тоэби прятал перед передачей адресату в пачку жевательной резинки и бутерброд с арахисовым маслом.