Под завалами обрушившегося дома в Грузии находятся люди

2 оставшихся в живых человека дозвонились до спасателей, один написал о себе в соцсети.



Батуми. Грузия. Обрушение части жилого 5-этажного дома произошло в грузинском Батуми. Как пишет Лента.ру, из-под завалов извлекли двух женщин и ребенка.

Кроме того, под обломками находятся как минимум 2 живых человека, они позвонили спасателям и ждут помощи.

Еще один предполагаемый житель обрушившейся части дома написал о себе в Facebook в комментариях под постом о случившемся. Он утверждает, что находится под большим бетонным блоком и просит поднять его, чтобы выйти. Предполагают, что под завалами может находиться также семья из нескольких человек.

По словам исполняющей обязанности мэра Батуми Лейлы Сурманидзе, применять технику для разбора завалов опасно, поэтому спасательные работы ведутся исключительно вручную. Разбирать обломки помогают местные жители.

По словам градоначальницы, несколько лет назад дом надстроили шестым этажом. Однако она не считает это причиной обрушения. Более вероятной версией Сурманидзе назвала взрыв бытового газа в результате утечки.