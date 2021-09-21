В Судане сторонники бывшего президента пытались устроить госпереворот

У них ничего не вышло.

Хартум. Судан. В Судане произошла попытка государственного переворота. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Неизвестные попытались свергнуть действующую власть в стране: офицеры из штаба бронетанковых войск предприняли попытку подчинить себе военных. Сообщается, что армия быстро взяла ситуацию в стране под контроль. В настоящее время с мятежниками ведутся переговоры.

На улицах столицы Судана Хартума появились танки правительственных войск. Суверенный совет обратился к гражданам страны с призывом встать на защиту страны. Государственные органы продолжают свою работу.

Предположительно, за неудачным переворотом стоят сторонники бывшего президента Судана Омара аль-Башира.

Напомним, с конца 2018 года в Судане шли протесты против действующей власти. Президент страны находился у власти более 25 лет. В апреле 2019 года аль-Башир был свергнут военными. В конце 2020 года Судан заключил с Россией соглашение о размещении у своих берегов пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России.