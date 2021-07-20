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Взрыв на рынке в Багдаде унес не менее 30 жизней

10:17, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
Взрыв на рынке в Багдаде унес не менее 30 жизней
10:17, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
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#происшествие\n#теракт\n#террор\n#террористы\n#гибель людей\n#взрыв\n#Ирак
Фото: pixabay.com
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Около 60 человек получили ранения.

Багдад. Ирак. Как минимум 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде. Взрывное устройство сработало 19 июля на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Теракт произошел вечером, когда многие жители Багдада пришли за покупками к празднику Курбан-Байрам. По мнению силовиков, сдетонировало самодельное взрывное устройство, изготовленное террористами.

В результате теракта погибли не менее 30 человек, порядка 60 получили ранения. После взрыва покупатели и торговцы в панике разбежались по узким проходам между торговыми рядами. Несколько лавок загорелись.

О своей причастности к теракту пока не объявила ни одна группировка. На месте трагедии в память о жертвах жители зажигают свечи.

 

10:17, 20 июля, 2021
Евгений Кандаков
115
0
#происшествие\n#теракт\n#террор\n#террористы\n#гибель людей\n#взрыв\n#Ирак