Взрыв на рынке в Багдаде унес не менее 30 жизней

Около 60 человек получили ранения.



Багдад. Ирак. Как минимум 30 человек погибли в результате теракта в Багдаде. Взрывное устройство сработало 19 июля на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Теракт произошел вечером, когда многие жители Багдада пришли за покупками к празднику Курбан-Байрам. По мнению силовиков, сдетонировало самодельное взрывное устройство, изготовленное террористами.

В результате теракта погибли не менее 30 человек, порядка 60 получили ранения. После взрыва покупатели и торговцы в панике разбежались по узким проходам между торговыми рядами. Несколько лавок загорелись.

О своей причастности к теракту пока не объявила ни одна группировка. На месте трагедии в память о жертвах жители зажигают свечи.