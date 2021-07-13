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На бис: житель острова Крит повторно спас одну и ту же российскую пенсионерку

14:01, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
На бис: житель острова Крит повторно спас одну и ту же российскую пенсионерку
14:01, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
797
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#спасатели\n#море\n#пляж\n#пенсионеры\n#Греция\n#Крит\n#курьезы\n#спасение
Фото: pixabay.com
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Год назад купальщица едва не утонула на том же месте.

Сталида. Греция. С интервалом примерно в один год дважды спас россиянку сотрудник спасслужбы греческого острова Крит. Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на телеканал ERT, пожилая женщина едва не утонула 11 июля во время шторма в местечке Сталида возле города Ираклион.

Сильное течение уносило 75-летнюю даму в море. На выручку ей пришел спасатель Йоргос Макридакис. Он вытащил пенсионерку на берег. Каково же было удивление мужчины, когда он внезапно узнал незадачливую купальщицу: он уже спасал ее на том же пляже около года тому назад. Как оказалось, наша соотечественница уже несколько лет постоянно проживает на Крите.

Макридакис назвал россиянку своим «постоянным клиентом» и попросил ее больше не купаться в шторм.

14:01, 13 июля, 2021
Евгений Кандаков
797
0
#спасатели\n#море\n#пляж\n#пенсионеры\n#Греция\n#Крит\n#курьезы\n#спасение