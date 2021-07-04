Кипр просит международной помощи из-за сильных лесных пожаров

Власти страны называют бедствие крупнейшим в истории острова.

Кипр. Бушующие на Кипре лесные пожары вынудили власти страны просить помощи у мирового сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою готовность оказать Кипру помощь высказали Греция, Израиль и Италия. Государства направят на остров пожарные самолёты.

Также план помощи разрабатывается Еврокомиссией.

Огонь распространяется на юге Кипра в районе Лимасола. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Эвакуированы жители нескольких деревень, повреждены десятки домов. Информации о жертвах пока нет. Власти страны называют пожары крупнейшими в истории острова.

На Кипре в течении недели стоит 40-градусная жара. Эксперты предупреждают, что с изменением климата экстремальные температурные рекорды будут происходить все чаще.

Пожарные пытаются не допустить перехода огня в горные район страны и лес Махарес.