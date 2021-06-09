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Цикады помешали самолету с сопровождавшими Байдена журналистами вылететь из США

15:38, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
Цикады помешали самолету с сопровождавшими Байдена журналистами вылететь из США
15:38, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
83
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#США\n#президент\n#Джо Байден\n#переговоры\n#журналисты\n#авиация\n#самолет\n#насекомые
Фото: pixabay.com
83
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Насекомые в большом количестве проникли в двигатели.  

Вашингтон. США. Борт с журналистами пресс-пула Белого дома не смог покинуть США из-за облепивших его цикад. Насекомые заполонили двигатели самолета, сообщает РенТВ со ссылкой на New York Times.

Газета пишет, что вылет самолета переносили дважды, но в итоге отменили. Представителям СМИ пришлось искать другие возможности попасть в Европу, где они собирались освещать подробности первого зарубежного турне президента США Джо Байдена.

Поездка американского лидера в Старый свет начнется 9 июня. В Великобритании Байден примет участие во встрече лидеров «Большой семерки». Также запланирована встреча с руководителями стран НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, назначены переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Цикады – крупные крылатые насекомые. Большую часть своей жизни (до 17 лет у отдельных видов) они проводят в стадии личинки, питаясь соками растений. Массовый вылет происходит раз в несколько лет, тогда цикады появляются в больших количествах. Подобное явление произошло в США в конце мая 2021 года. Миллиарды насекомых создают различные проблемы, в том числе – помехи авиаторам.

15:38, 09 июня, 2021
Евгений Кандаков
83
0
#США\n#президент\n#Джо Байден\n#переговоры\n#журналисты\n#авиация\n#самолет\n#насекомые