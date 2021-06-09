Цикады помешали самолету с сопровождавшими Байдена журналистами вылететь из США

Насекомые в большом количестве проникли в двигатели.



Вашингтон. США. Борт с журналистами пресс-пула Белого дома не смог покинуть США из-за облепивших его цикад. Насекомые заполонили двигатели самолета, сообщает РенТВ со ссылкой на New York Times.

Газета пишет, что вылет самолета переносили дважды, но в итоге отменили. Представителям СМИ пришлось искать другие возможности попасть в Европу, где они собирались освещать подробности первого зарубежного турне президента США Джо Байдена.

Поездка американского лидера в Старый свет начнется 9 июня. В Великобритании Байден примет участие во встрече лидеров «Большой семерки». Также запланирована встреча с руководителями стран НАТО и представителями Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, назначены переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Цикады – крупные крылатые насекомые. Большую часть своей жизни (до 17 лет у отдельных видов) они проводят в стадии личинки, питаясь соками растений. Массовый вылет происходит раз в несколько лет, тогда цикады появляются в больших количествах. Подобное явление произошло в США в конце мая 2021 года. Миллиарды насекомых создают различные проблемы, в том числе – помехи авиаторам.