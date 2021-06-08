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Во время учений в Польше пилот одного самолета обстрелял другой из пушки

13:04, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
Во время учений в Польше пилот одного самолета обстрелял другой из пушки
13:04, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
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#истребители\n#авиация\n#Польша\n#ВВС\n#военные учения\n#самолет
Фото: vk.com/mig29club
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Пострадавший МиГ-29 ремонту не подлежит.

Варшава. Польша. Один истребитель ВВС Польши МиГ-29 обстрелял другой такой же. Ошибка произошла во время учений, сообщает телеканал РенТВ со ссылкой на польский портал Onet.

Воздушные суда летели в паре. Пилот обстрелянного истребителя не пострадал и сумел совершить посадку на аэродроме. Попавший под «дружественный огонь» МиГ-29 получил критические повреждения фюзеляжа и признан не подлежащим ремонту. Обстрел велся из авиационной пушки калибра 30 мм.

В причинах и обстоятельствах инцидента будет разбираться Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий Польши.

Напомним, в марте текущего года самолет Бундесвера по ошибке сбросил 2 учебные бомбы на территории Германии. Никто не пострадал.

13:04, 08 июня, 2021
Евгений Кандаков
169
0
#истребители\n#авиация\n#Польша\n#ВВС\n#военные учения\n#самолет