Россиянина 23 года продержали в рабстве в Польше

Николая Ерофеева заставляли бесплатно работать на птицефабрике и морили голодом.



Люблин. Польша. Двух жителей Польши будут судить за рабовладение. Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, 23 года они эксплуатировали труд выходца из СССР Николая Ерофеева.

Мужчина работал в Польше с 1989 года, сперва – в советской военной части. После ее вывода из страны, решил не уезжать и устроился на ферму. Однако там ему не платили. Впоследствии он в таких же рабских условиях трудился на птицефабрике под Люблином. Его почти не кормили, избивали и запрещали выходить в город. История 60-летнего Николая Ерофеева стала известна год назад благодаря журналистскому расследованию.

Обвинение предъявлено двум гражданам Польши. До суда им запрещено покидать страну и приближаться к потерпевшему ближе чем на 100 метров. Имущество одного из них на сумму в 50 тыс. долларов арестовано. Его могут продать для выплаты Ерофееву компенсации.