Телефонные мошенники выманили 32 миллиона долларов у 90-летней жительницы Гонконга

Преступники выдавали себя за китайских чиновников.

Гонконг. Китай. Мошенники, выдававшие себя за китайских чиновников, выманили у 90-летней жительницы Гонконга 32 млн долларов. Об этом пишет RT со ссылкой на The Guardian. Как утверждает местная полиция, эта телефонная афера стала крупнейшей в истории города.

Жертвой мошенников стала пожилая женщина, живущая в самом фешенебельном районе Гонконга. Преступники связались с ней прошлым летом, выдав себя за сотрудников органов государственной безопасности КНР. Они утверждали, что личные данные жертвы были якобы использованы в серьезном преступлении, и предложили ей перевести деньги на счет «следственной группы» для сохранности.

За пять месяцев пожилая дама сделала в общей сложности 11 банковских переводов, передав мошенникам 250 млн гонконгских долларов, это около 32 млн долларов США.

Афера была раскрыта только благодаря домработнице, которой ситуация показалась подозрительной. Она связалась с дочерью своей хозяйки, которая и предупредила полицейских. По обвинению в мошенничестве был арестован 19-летний юноша.

Как пишет RT, в Гонконге одна из самых высоких в мире концентраций миллионеров и миллиардеров. Многие из них – люди в преклонном возрасте, что делает их уязвимыми для преступников. Только в первом квартале 2021 года телефонные мошенники выманили у престарелых богачей около 45 млн долларов.