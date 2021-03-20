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В США россиянин получил 10 лет тюрьмы за киберпреступления

10:10, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
В США россиянин получил 10 лет тюрьмы за киберпреступления
10:10, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
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Фото: pixabay.com
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В состав основанной им преступной группы могло входить более 10 тыс. человек.

Карсон-Сити. США. В США россиянина Сергея Медведева приговорили к десяти годам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом пишет «Интерфакс». 

Согласно обвинениям, в 2010 году россиянин вместе с украинцем Святославом Бондаренко и гражданином Северной Македонии основал Infraud Organization. Структура занималась покупкой и продажей незаконно полученных информации о банковских картах, документах и другого. Кроме того, компания торговала вредоносными программами для компьютеров. Также хакеры занимались покупками в интернете, оплачивая их украденными кредитными картами.

От рук структуры пострадали миллионы человек по всем Соединённым Штатам. Финансовые потери в общей сложности составили $568 млн. Ущерб мог быть ещё большим, если бы хакеров не арестовали в 2018 году. Всего по делу проходят около 40 человек. По некоторым данным, в структуру входило более 10 тыс. человек.

Гражданин Северной Македонии получил 5 лет заключения, россиянин — 10.

10:10, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
181
0