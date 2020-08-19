Шоколадный дождь пролился над одним из городов Швейцарии

Причиной послужила неисправность на кондитерской фабрике.



Ольтен. Швейцария. Шоколадный дождь прошел в швейцарском Ольтене. Причиной послужила неисправность на местной кондитерской фабрике, пишет Лента.ру со ссылкой на информпортал UPI.

Как подтвердили на предприятии, какао-порошком город засыпало из-за сбоя вентиляционной системы. Разносу важной составляющей шоколада по округе способствовал сильный ветер.

На фабрике извинились за доставленные неудобства перед жителями и подчеркнули, что какао-порошок не способен нанести вред окружающей среде. Представители компании пообещали возместить затраты на очистку автомобилей и домов. Также на предприятии заверили, что вентиляционную систему уже починили, и впредь подобные инциденты не повторятся.