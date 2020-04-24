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В Казахстане жених спрятал в багажнике невесту

14:22, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
В Казахстане жених спрятал в багажнике невесту
14:22, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
515
0
#Казахстан\n#штрафы\n#полиция\n#брак\n#свадьбы\n#происшествие\n#автомобиль\n#карантин\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
515
0

Молодоженам придется заплатить штраф за нарушение режима чрезвычайного положения.

Караганда. Казахстан. На карантинном блокпосту в Карагандинской области Казахстана полицейские задержали автомобиль с женщиной в багажнике. Водитель заявил, что это – его невеста, пишет «Интерфакс».

По данным полиции, инцидент произошел 23 апреля, возраст женщины, найденной в багажнике Audi – 35 лет. Отмечается, что это не первая попытка провоза людей в багажниках через блокпост. Ранее там же задержали водителя «Лады Приоры», который спрятал таким способом своего знакомого.

Нарушителей режима чрезвычайного положения по решению суда могут оштрафовать на 27,7 тыс. тенге (4,8 тыс. рублей).

14:22, 24 апреля, 2020
Евгений Кандаков
515
0
#Казахстан\n#штрафы\n#полиция\n#брак\n#свадьбы\n#происшествие\n#автомобиль\n#карантин\n#коронавирус

 

 

 


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