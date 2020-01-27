Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами от советской «Катюши»

СМИ рассказали о пострадавших, Госдеп выступил с заявлением.



Багдад. Ирак. Террористы атаковали посольство США в Ираке и ряд правительственных зданий в Багдаде. Как сообщает РБК со ссылкой на зарубежную прессу, три ракеты упали на территории посольства США, одна из них попала в ресторан дипмиссии.

Чуть ранее обстрелу подверглись правительственные здания Ирака, расположенные, как и посольства, в так называемой «зеленой зоне» Багдада. Источник в силах безопасности Ирака заявил, что нападавшие использовали реактивные снаряды от советских боевых машин «Катюша».

Данные СМИ о пострадавших разнятся. Есть сведения об одном раненом, некоторые издания пишут и о трех.

В связи с произошедшим Госдепартамент США призвал правительство Ирака выполнять обязательства по защите дипломатических объектов. В тексте заявления организаторами атак (а с сентября 2019 года их было уже 14) названы вооруженные группы, поддерживаемые Ираном.