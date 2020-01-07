Американская семья взыскала с IKEA за гибель ребенка 46 млн долларов

На двухлетнего малыша обрушился комод европейской фирмы.

Филадельфия. США. IKEA придется выплатить рекордную компенсацию семье из США. За смерть мальчика, на которого упал комод данной фирмы, компания выложит 46 млн долларов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на New York Times.

Трагедия произошла в 2017 году. На двухлетнего малыша свалился комод Malm весом в 32 кг. Ребенок от полученных травм скончался. Родители подали в суд. По их мнению, производитель должен был предупредить покупателей о необходимости крепить неустойчивое изделие к стене. Кстати, комоды указанной модели не продаются в США с 2016 года.

В итоге компания согласилась компенсировать моральный ущерб. Родители, в свою очередь, пообещали из суммы, выплаченной IKEA, 1 млн долларов пожертвовать общественным организациям, которые требуют ужесточить требования к безопасности мебели.