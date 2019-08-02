Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Индонезии

Очаг землетрясения находился на глубине 49 км.

Индонезия. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила RT со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение зафиксировали в 15:03 по московскому времени. Эпицентр толчков располагался в 249 км к юго-западу от города Тангеранг. Очаг землетрясения находился на глубине 49 км.

Отметим, что 28 июля сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья индонезийского острова Ява.