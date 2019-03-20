Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

Всего в группе были 7 человек.

Бали. Индонезия. Индонезийские правоохранители застрелили двоих россиян на Бали. Об этом пишут «Известия».

Местное издание Bali Post 20 марта сообщило, что организованная группа из 7 человек напала на пункт обмена валют на острове. Полицейские задержали одного злоумышленника, двоих застрелили.

По предварительной информации, преступление совершили россияне в возрасте от 32 до 60 лет.

Четырем грабителям удалось скрыться с места преступления на автомобиле. С собой они унесли около 900 млн рупий (63 тыс. долларов или около 4 млн рублей).