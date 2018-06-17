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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане

15:58, 17 июня, 2018
15:58, 17 июня, 2018
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#Казахстан\n#железная дорога\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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В результате происшествия погиб подросток.

Жамбылская область. Казахстан. Один человек погиб и еще трое пострадали в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда на юге Казахстана.

По сообщению Интерфакс, в Жамбылской области опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана - Алма-Ата. С рельсов сошли несколько вагонов.

Инцидент произошел 17 июня в 13:32 по местному времени. В результате происшествия погиб подросток, еще трое пассажиров поезда получили травмы.

«Мы сами ехали в 9 вагоне. А после нас примерно 13, 14 и 15 вагоны сошли с рельсов. Был резкий скачок, мы почувствовали, что как будто сошли с рельсов. Потом резко затормозили», - рассказала пассажир поезда.

Официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслун Иманкулов сообщил, что с рельсов сошли восемь вагонов, три из них опрокинулись на бок. Причины происшествия пока неизвестны.

15:58, 17 июня, 2018
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#Казахстан\n#железная дорога\n#происшествие

 

 

 


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