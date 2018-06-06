Живого младенца извлекли из вулканического пепла в Гватемале

Извержение вулкана Фуэго унесло в этой стране уже 69 жизней.

Гватемала. Гватемала. Последствия извержения вулкана Фуэго ликвидируют в Гватемале. Лава и пепел вырвались из жерла горной вершины в воскресенье, 4 июня.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 69 человек, пострадали около 300. Много людей пропало без вести, и лишь некоторых удается найти живыми.

Так случилось с годовалой девочкой. Спасатели обнаружили ее в развалинах жилого дома, под слоем горячего вулканического пепла. Малышка была завернута в одеяло, сообщает «5 канал» со ссылкой на Daily Mail. Сейчас девочке ничто не угрожает.