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В Баку 24 человека погибли в результате пожара в наркологическом центре

12:54, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
12:54, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
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#врачи\n#Баку\n#больницы\n#уголовное дело\n#происшествие\n#пожар\n#Азербайджан
Фото: pixabay.com
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Спасателям удалось спасти более 200 пациентов и медиков.

Баку. Азербайджан. В Баку 24 человека погибли в результате пожара в республиканском наркологическом центре. Как пишет Интерфакс, спасателям удалось спасти более 200 пациентов и медиков.  

Пожар в здании начался в 6:10 утра в пятницу по местному времени. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном корпусе центра.  

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в работе линии электропередач. При этом отмечается, что непосредственно из этого здания спаслись 34 человека.  

«Большинство пациентов и персонала центра <…> эвакуированы.  Им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь», - рассказали агентству в азербайджанском Минздраве.  

В настоящее время  в Баку по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Президент страны Ильхам Алиев взял его расследование под личный контроль.

12:54, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
290
0
#врачи\n#Баку\n#больницы\n#уголовное дело\n#происшествие\n#пожар\n#Азербайджан

 

 

 

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