В Баку 24 человека погибли в результате пожара в наркологическом центре

Спасателям удалось спасти более 200 пациентов и медиков.

Баку. Азербайджан. В Баку 24 человека погибли в результате пожара в республиканском наркологическом центре. Как пишет Интерфакс, спасателям удалось спасти более 200 пациентов и медиков.

Пожар в здании начался в 6:10 утра в пятницу по местному времени. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном корпусе центра.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неполадок в работе линии электропередач. При этом отмечается, что непосредственно из этого здания спаслись 34 человека.

«Большинство пациентов и персонала центра <…> эвакуированы. Им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь», - рассказали агентству в азербайджанском Минздраве.

В настоящее время в Баку по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Президент страны Ильхам Алиев взял его расследование под личный контроль.