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      Свыше 20 человек погибли в результате атаки боевиков на аэропорт в Триполи

      09:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      09:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      241
      0
      #терроризм\n#Ливия\n#люди\n#аэропорт\n#боевики\n#происшествие\n#террористы
      Фото: twitter.com
      241
      0

      По предварительным данным, ранения получили 60 человек.

      Триполи. Ливия. В ливийской столице  боевики организовали нападение на военную авиабазу  Митиг. Как пишет Reuters, в результате террористической атаки погибли свыше 20 человек.  

      По предварительным данным министерства здравоохранения страны, число раненых достигло 60-ти. По словам представителя ведомства, большая часть пострадавших – мирные жители. При этом, несмотря на количество раненых, из воздушной гавани удалось эвакуировать большую часть находящихся в здании людей.  

      Правительство национального единства Ливии заявило, что главной целью атаки было освобождение боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламского государства» и «Аль-Каиды», находящихся в расположенной рядом с Митигом тюрьме.   

      Отмечается, что военная авиабаза в Триполи выполняет функции международного аэропорта, который был закрыт в ливийской столице еще в 2014 году.  

      В настоящее время ливийским подразделениям удалось отразить атаку боевиков, однако аэропорт в Триполи закрыт для полетов

      09:25, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      241
      0
      #терроризм\n#Ливия\n#люди\n#аэропорт\n#боевики\n#происшествие\n#террористы

       

       

       

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