Свыше 20 человек погибли в результате атаки боевиков на аэропорт в Триполи

По предварительным данным, ранения получили 60 человек.

Триполи. Ливия. В ливийской столице боевики организовали нападение на военную авиабазу Митиг. Как пишет Reuters, в результате террористической атаки погибли свыше 20 человек.

По предварительным данным министерства здравоохранения страны, число раненых достигло 60-ти. По словам представителя ведомства, большая часть пострадавших – мирные жители. При этом, несмотря на количество раненых, из воздушной гавани удалось эвакуировать большую часть находящихся в здании людей.

Правительство национального единства Ливии заявило, что главной целью атаки было освобождение боевиков запрещенных в России террористических организаций «Исламского государства» и «Аль-Каиды», находящихся в расположенной рядом с Митигом тюрьме.

Отмечается, что военная авиабаза в Триполи выполняет функции международного аэропорта, который был закрыт в ливийской столице еще в 2014 году.

В настоящее время ливийским подразделениям удалось отразить атаку боевиков, однако аэропорт в Триполи закрыт для полетов