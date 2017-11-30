Режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана продлили на Бали до 10 декабря

Выбросы пепла нарушили работу аэропорта соседнего острова Ломбок.

Денпасар. Индонезия. На острове Бали местные власти из-за извержения вулкана продлили режим чрезвычайной ситуации до 10 декабря. Как пишет РТД, такое решение принял губернатор острова Мэйда Мангу Пастика.

По информации СМИ, вулкан Агунг продолжает выбрасывать в воздух столбы пепла. Из-за этого нарушилась работа аэропорта соседнего острова Ломбок. По предварительным данным, аэронавигационное агентство Индонезии закрыло его для полетов до 1 декабря.

Напомним, ранее из-за извержения вулкана на Бали отменили туристические вылеты. Тогда вулкан Агунг выбросил пепел на высоту 1,5 км.