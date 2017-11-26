Туристические рейсы отменили на Бали из-за извержения вулкана

В субботу вулкан выбросил пепел на высоту 1,5 км.

Бали. Индонезия. Из-за второго за неделю извержения вулкана на Бали отменили туристические рейсы. Как сообщает Взгляд, власти острова отменили 13 международных рейсов.

В субботу, 25 ноября, вулкан Агунг выбросил пепел на высоту 1,5 км. Эвакуации подверглись села в радиусе 7,5 км от эпицентра. Для острова в целом вулкан не опасен.

Последнее извержение Агунга произошло более 50 лет назад - в 1963-1964 годах. Тогда в результате выброса вулканических пород убило около 200 человек, еще 160 человек погибли под лахарами, а 820 человек умерли под пирокластическими потоками.