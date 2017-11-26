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      Туристические рейсы отменили на Бали из-за извержения вулкана

      12:20, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      12:20, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      184
      0
      #авиация\n#Индонезия\n#вулкан\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      184
      0

      В субботу вулкан выбросил пепел на высоту 1,5 км.

      Бали. Индонезия. Из-за второго за неделю извержения вулкана на Бали отменили туристические рейсы. Как сообщает Взгляд, власти острова отменили 13 международных рейсов.

      В субботу, 25 ноября, вулкан Агунг выбросил пепел на высоту 1,5 км. Эвакуации подверглись села в радиусе 7,5 км от эпицентра. Для острова в целом вулкан не опасен.

      Последнее извержение Агунга произошло более 50 лет назад - в 1963-1964 годах. Тогда в результате выброса вулканических пород убило около 200 человек, еще 160 человек погибли под лахарами, а 820 человек умерли под пирокластическими потоками.

      12:20, 26 ноября, 2017
      Дарья Саушина
      184
      0
      #авиация\n#Индонезия\n#вулкан\n#происшествие

       

       

       

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