Во Франции полиция задержала российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова

По предварительным данным, его подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Ницца. Франция. Российский бизнесмен и член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан французской полицией во вторник, 20 ноября. По предварительной информации, его подозревают в налоговых махинациях.

Как пишут РИА «Новости», российский предприниматель задержан в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Помимо этого местная прокуратора подозревает его в отмывании денег на территории Франции.

Отмечается, что Керимов прилетел в Ниццу по личным делам и был арестован в аэропорту. Как сообщил агентству источник, близкий к ситуации, бизнесмен выдвинутых против него обвинений не признает. Кроме того, в ближайшее время состоится суд, где ему выберут меру пресечения.

Сейчас посольство России во Франции пытается добиться освобождения Керимова. Министерство иностранных дел проинформировало местные власти, что предприниматель обладает дипломатической неприкосновенностью, так как является членом Совета Федерации и относится к числу официальных должностных лиц, что не позволяет властям иностранных государств задерживать его на своей территории.

Добавим, что Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана. Помимо этого он владеет холдингом «Нафта Москва», а, по версии журнала Forbеs, занимает 21-ую строчку в списке самых богатых предпринимателей России.