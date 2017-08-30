В Черногории заблудившийся турист устроил лесной пожар

Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание спасателей.

Бар. Черногория. На юге страны произошел крупный лесной пожар. Как пишет РТД со ссылкой на портал Vijesti, возгорание произошло из-за действий заблудившегося туриста.

По данным СМИ, молодой человек из Польши потерялся в лесу, когда путешествовал с друзьями. Для того чтобы подать спасателям сигнал о своем местонахождении, он разжег костер, который из-за ветра и сухой растительности начал быстро распространяться.

В результате его действий возникло сильное пламя, для тушения которого местные власти привлекли пожарную авиацию и запросили помощь для ликвидации пожара у соседней Хорватии.