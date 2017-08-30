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      В Черногории заблудившийся турист устроил лесной пожар

      12:25, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:25, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      61
      0
      #лес\n#туристы\n#Черногория\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      61
      0

      Таким образом молодой человек хотел привлечь внимание спасателей.

      Бар. Черногория. На юге страны произошел крупный лесной пожар. Как пишет РТД со ссылкой на портал Vijesti, возгорание произошло из-за действий заблудившегося туриста. 

      По данным СМИ, молодой человек из Польши потерялся в лесу, когда путешествовал с друзьями. Для того чтобы подать спасателям сигнал о своем местонахождении, он разжег костер, который из-за ветра и сухой растительности начал быстро распространяться. 

      В результате его действий возникло сильное пламя, для тушения которого местные власти привлекли пожарную авиацию и запросили помощь для ликвидации пожара у соседней Хорватии. 

      12:25, 30 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      61
      0
      #лес\n#туристы\n#Черногория\n#пожар

       

       

       

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