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      План защиты от въезжающих в толпы людей террористов представили в Австралии

      14:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      14:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #терроризм\n#террор\n#Австралия\n#террористы
      Фото: pixabay.com
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      Правительство страны предложило установить в многолюдных местах специальные заграждения.

      Австралия. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил общественности план защиты от террористов, которые на автомобилях въезжают в толпы людей. По его мнению, новшества помогут защитить публичные места от террористических атак, сообщает "Российская газета".
      Правительство страны предлагает установить в многолюдных местах специальные заграждения, которые не позволят потенциальным боевикам въехать в толпу. Это касается пешеходных туристических улиц, автобусных остановок, церквей, мечетей, парков, отелей и торговых центров.
      "Заборы" могут быть сделаны не только из металла или бетона, но и цветов, которые послужат не только защите населения, но и украсят города. Власти страны говорят, что с ограничением свободы граждане при введении новшеств никак не столкнуться, а комфорт их никак не пострадает.
      14:00, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
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      #терроризм\n#террор\n#Австралия\n#террористы

       

       

       

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