План защиты от въезжающих в толпы людей террористов представили в Австралии

Правительство страны предложило установить в многолюдных местах специальные заграждения.

Австралия. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл представил общественности план защиты от террористов, которые на автомобилях въезжают в толпы людей. По его мнению, новшества помогут защитить публичные места от террористических атак, сообщает "Российская газета"

Правительство страны предлагает установить в многолюдных местах специальные заграждения, которые не позволят потенциальным боевикам въехать в толпу. Это касается пешеходных туристических улиц, автобусных остановок, церквей, мечетей, парков, отелей и торговых центров.

"Заборы" могут быть сделаны не только из металла или бетона, но и цветов, которые послужат не только защите населения, но и украсят города. Власти страны говорят, что с ограничением свободы граждане при введении новшеств никак не столкнуться, а комфорт их никак не пострадает.