Турецкие моряки спасли румынского ученого, плывшего в Россию на каяке

Из-за сильного течения мужчина не справился с управлением и перевернулся.

Стамбул. Турция. Моряки спасли исследователя из Румынии, направлявшегося в Россию на каяке. Как пишет РТД со ссылкой на Daily Sabah, мужчина не смог удержаться на плаву из-за сильного течения в Босфоре и перевернулся.

В результате инцидента ученый не пострадал и был доставлен в безопасное место. Сам он объяснил свои действия тем, что проводит исследование о том, как экстремальные условия влияют на человеческий организм. Узнать это ему помогают датчики, прикреплённые к телу.