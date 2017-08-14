В США мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

В результате инцидента 1 человек погиб, 19 пострадали.

Шарлотсвилль. США. Молодой человек Джеймс Алекс Филдс на автомобиле въехал в толпу людей, митингующих за снос памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли. В результате инцидента погибла молодая женщина, пострадали девятнадцать человек, пишет РТД со ссылкой на The Washington Post.

По информации СМИ, молодой человек, совершивший наезд, был националистом и даже написал исследовательскую работу о вооружённых силах нацистов во Второй мировой войне, учась в университете.

Мотивы, согласно которым он совершил наезд, пока неизвестны. Однако отмечается, что данные события возмутили широкую общественность. Так в Вашингтоне сотни людей вышли на акцию протеста против насилия и попустительства властей. Как пишут Известия.ру, толпа обращается к президенту США Дональду Трампу с требованием осудить действия националистов и покончить с ненавистью и насилием.