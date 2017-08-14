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      В США мужчина на автомобиле въехал в толпу людей

      09:30, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:30, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #США\n#митинг\n#люди\n#толпа\n#пострадавшие
      Фото: twitter.com
      232
      0

      В результате инцидента 1 человек погиб, 19 пострадали.

      Шарлотсвилль. США. Молодой человек Джеймс Алекс Филдс на автомобиле въехал в толпу людей, митингующих  за снос памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли. В результате инцидента погибла молодая женщина, пострадали девятнадцать человек, пишет РТД со ссылкой на The Washington Post. 

      По информации СМИ, молодой человек, совершивший наезд, был националистом и даже написал  исследовательскую работу о вооружённых силах нацистов во Второй мировой войне, учась в университете. 

      Мотивы, согласно которым он совершил наезд, пока неизвестны. Однако отмечается, что данные события возмутили широкую общественность. Так в Вашингтоне сотни людей вышли на акцию протеста против насилия и попустительства властей. Как пишут Известия.ру, толпа обращается к президенту США Дональду Трампу с требованием осудить действия националистов и покончить с ненавистью и насилием. 

      09:30, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #США\n#митинг\n#люди\n#толпа\n#пострадавшие

       

       

       

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