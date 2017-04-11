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      Муж учительницы начальных классов устроил стрельбу в калифорнийской школе

      10:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      169
      0
      #США\n#школы\n#школьники\n#учитель\n#стрельба
      Фото: pixabay.com
      169
      0

      В результате трагедии учительница и один ученик погибли.

      Сан-Бернардино. Калифорния. В начальной школе в Сан-Бернардино муж учительницы начальных классов устроил стрельбу из крупнокалиберного револьвера. Его 53-летняя супруга и восьмилетний ученик погибли, сообщает «Интерфакс». Второй девятилетний мальчик получил ранения. В настоящее время его состояние расценивается как стабильное.

      После случившегося стрелок покончил жизнь самоубийством.

      Супруга преступника преподавала в начальных классах, где проходят обучение дети с особенностями психофизического развития. По данным полиции, стрелок был женат на учительнице несколько месяцев. Как минимум месяц они жили раздельно. Злоумышленник имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.

      10:20, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      169
      0
      #США\n#школы\n#школьники\n#учитель\n#стрельба
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