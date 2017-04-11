Муж учительницы начальных классов устроил стрельбу в калифорнийской школе

В результате трагедии учительница и один ученик погибли.

Сан-Бернардино. Калифорния. В начальной школе в Сан-Бернардино муж учительницы начальных классов устроил стрельбу из крупнокалиберного револьвера. Его 53-летняя супруга и восьмилетний ученик погибли, сообщает «Интерфакс». Второй девятилетний мальчик получил ранения. В настоящее время его состояние расценивается как стабильное.

После случившегося стрелок покончил жизнь самоубийством.

Супруга преступника преподавала в начальных классах, где проходят обучение дети с особенностями психофизического развития. По данным полиции, стрелок был женат на учительнице несколько месяцев. Как минимум месяц они жили раздельно. Злоумышленник имел уголовную судимость за незаконное ношение оружия, насилие в семье, распространение наркотиков.