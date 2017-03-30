«Тойта» отзовет 2,9 млн автомобилей после гибели 16 человек в США

Трагедии произошли из-за неисправных подушек безопасности

Тойота. Япония. Японская автомобилестроительная корпорация намерена отозвать 2,9 млн автомобилей «Тойота» Corolla Axio и RAV4 SUV из-за дефекта подушек безопасности Takata. Их неправильное срабатывание привело к гибели 16 человек, проживающих в США, пишет SVOPI. Отзыву подлежат модели в Японии, Китае и других странах.

В инфляторах подушек безопасности использовался нитрат аммония, который при температурных колебаниях взрывался с большой силой и приводил к травмам.

Издание Autocar отмечает, что из-за неисправности подушек безопасности Takata в США отозвали около 42 млн автомобилей 13 различных марок, включая «Ауди», «Хонда, «Ниссан», «Фольксваген», «Митцубиси». По всему миру отозвали более 100 млн машин.

Компанию Takata оштрафовали в США в 2015 году на 70 млн долларов и запретили использовать нитрат аммония. В январе 2017 года производитель подушек безопасности признал вину. Для урегулирования претензий его обязали выплатить 1 млрд долларов.

Из этой сумму 850 млн долларов будет передана автопроизводителям, которые занимаются отзывом автомобилей. 125 млн долларов выплатят родственникам погибших. 25 млн долларов Takata заплатит в качестве штрафа.