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      Пентагон заявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

      10:15, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      10:15, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      103
      0
      #терроризм\n#США\n#война\n#террор\n#Афганистан\n#террористы
      Фото: miroved.com
      103
      0

      Авиаудар был нанесен 19 марта в провинции Пактика.

      Пактика. Афганистан. Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации) в Афганистане. Как сообщает «Интерфакс», авиаудар был нанесен 19 марта в провинции Пактика.

      По данным американского военного ведомства, Ясин был одним из организаторов нападении на отель «Мариотт» в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

      В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим, что «уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия».

      10:15, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      103
      0
      #терроризм\n#США\n#война\n#террор\n#Афганистан\n#террористы
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