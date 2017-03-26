Пентагон заявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

Авиаудар был нанесен 19 марта в провинции Пактика.

Пактика. Афганистан. Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды» (запрещенной в России террористической организации) в Афганистане. Как сообщает «Интерфакс», авиаудар был нанесен 19 марта в провинции Пактика.

По данным американского военного ведомства, Ясин был одним из организаторов нападении на отель «Мариотт» в Исламабаде в 2008 году, унесшего жизни более 50 человек, включая двух граждан США, а также на автобус с командой игроков в крикет из Шри-Ланки в 2009 году, когда погибли восемь человек.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в связи с этим, что «уничтожение Кари Ясина - свидетельство того, что террористы, которые порочат ислам и умышленно направляют свои действия против невинных людей, не смогут избежать справедливого возмездия».