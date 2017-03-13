  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Сусанин / Новости из Удмуртии, об Удмуртии, ПФО, России и Мире на сайте Сусанин

46 человек погибли под оползнем из мусора в Эфиопии

15:13, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
15:13, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
329
0
#мусор\n#свалки\n#мусорки\n#Эфиопия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
329
0

Под завалами оказались десятки человек, поэтому число жертв может возрасти.

Аддис-Абеба. Эфиопия. Не менее 46 человек погибли в Эфиопии под оползнем из мусора на свалке. Об этом пишет Lenta.ru.

Большинство погибших — женщины и дети. Под завалами все еще находятся десятки людей, поэтому число жертв может возрасти. В момент обвала там находилось примерно 150 человек, 37 удалось вытащить. В настоящее время идет спасательная операция.

Мусор накрыл временные и бетонные дома. Люди жили на территории свалки из-за дешевизны.  

Причина обвала пока неизвестна. Отмечается, на свалку более 50 лет свозили мусор из столицы. В последние годы ее прекратили использовать, однако, по утверждению местных жителей, недавно сброс начался вновь. Это связано в тем, что сооружавшийся в соседнем районе новый полигон для отходов заблокировали местные фермеры.

Власти пообещали переселить проживающих на территории свалки.

Напомним, что ранее сообщалось о 15 погибших

15:13, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
329
0
#мусор\n#свалки\n#мусорки\n#Эфиопия\n#происшествие

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа