Microsoft откажется от «Панели управления» в Windows

Редмонд. США. «Панель управления» исчезнет из будущих версий операционной системы Windows. О таких планах корпорации Microsoft сообщает издание Neowin, пишет Лента.ру.

Данный компонент Windows используется для настройки системы, деинсталляции программ, добавления пользователей и прочих действий. В Microsoft решили перенести эти функции в приложение «Параметры», с помощью которого пользователи уже сейчас могут вносить изменения в настройки. По мнению специалистов компании, приложение предлагает более современный и оптимизированный интерфейс.

Кстати, «Панель управления» появилась в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0.

Напомним, в июле массовый сбой операционной системы Windows 10 на несколько часов парализовал работу многих банков, телекомпаний, супермаркетов, предприятий и аэропортов по всему миру.