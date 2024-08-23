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Microsoft откажется от «Панели управления» в Windows

13:09, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Microsoft откажется от «Панели управления» в Windows
13:09, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#США\n#Hi-Tech\n#программное обеспечение\n#технологии\n#компьютеры\n#Microsoft\n#Windows
Фото: pxhere.com
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Она появилась в первой версии операционной системы 40 лет назад.

Редмонд. США. «Панель управления» исчезнет из будущих версий операционной системы Windows. О таких планах корпорации Microsoft сообщает издание Neowin, пишет Лента.ру.

Данный компонент Windows используется для настройки системы, деинсталляции программ, добавления пользователей и прочих действий. В Microsoft решили перенести эти функции в приложение «Параметры», с помощью которого пользователи уже сейчас могут вносить изменения в настройки. По мнению специалистов компании, приложение предлагает более современный и оптимизированный интерфейс.

Кстати, «Панель управления» появилась в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0. 

Напомним, в июле массовый сбой операционной системы Windows 10 на несколько часов парализовал работу многих банков, телекомпаний, супермаркетов, предприятий и аэропортов по всему миру.

13:09, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
150
0
#США\n#Hi-Tech\n#программное обеспечение\n#технологии\n#компьютеры\n#Microsoft\n#Windows