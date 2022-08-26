Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в краже технологий

Вашингтон. США. На Pfizer и BioNTech подаст в суд Moderna. Американская биотехнологическая компания считает их виновными в незаконном использовании своих технологий, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о патентах, зарегистрированных с 2010 по 2016 год. Конкуренты из США и Германии позаимствовали достижения Moderna, чтобы производить с их помощью препарат от коронавируса под брендом Comirnaty, считают в руководстве компании.

Иски будут поданы по месту расположения штаб-квартир компаний-ответчиков – в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф. Moderna добивается, в частности, изъятия препарата Comirnaty из продажи.