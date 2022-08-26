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Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в краже технологий

17:42, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в краже технологий
17:42, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#наука\n#Hi-Tech\n#США\n#Германия\n#фармацевтика\n#суд\n#патент\n#авторское право\n#коронавирус
Фото: vk.com/rt_russian
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По версии руководства американской компании, конкуренты использовали ее достижения при производстве препаратов от COVID-19.

Вашингтон. США. На Pfizer и BioNTech подаст в суд Moderna. Американская биотехнологическая компания считает их виновными в незаконном использовании своих технологий, пишет Газета.ру со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о патентах, зарегистрированных с 2010 по 2016 год. Конкуренты из США и Германии позаимствовали достижения Moderna, чтобы производить с их помощью препарат от коронавируса под брендом Comirnaty, считают в руководстве компании.

Иски будут поданы по месту расположения штаб-квартир компаний-ответчиков – в окружной суд американского штата Массачусетс и региональный суд немецкого города Дюссельдорф. Moderna добивается, в частности, изъятия препарата Comirnaty из продажи.

17:42, 26 августа, 2022
Евгений Кандаков
30
0
#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#наука\n#Hi-Tech\n#США\n#Германия\n#фармацевтика\n#суд\n#патент\n#авторское право\n#коронавирус